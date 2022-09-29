4月流標大欖住宅地明截標　估值挫三成　測量師：仍有流標風險

首幅設有單位面積下限280平方呎、於今年4月底流標的屯門大欖住宅地，相隔不足半年捲土重來，地皮將於周五（30日）截標。綜合市場人士最新資訊，地皮的最新估值下限降至48億元，較4月份的估價下限大幅回落33%。有測量師認為，目前整體經濟環境較半年前更差，相信地皮仍有一定流標風險。



本周五截標地皮為屯門青山公路－大欖段（屯門市地段第561號），地盤面積約362,893平方呎，最高的樓面面積可達1,306,417平方呎，預計提供2,020伙，位置鄰近愛琴灣及近期推售的新盤飛揚。地皮設有限呎要求，最低單位面積必須達約280平方呎。地皮今年第一季推出招標，僅收5份標書，並在4月26日宣布流標。是次招標繼續設有此呎數規限。

最新估值介乎48億至65億元

上述大欖地皮在4月份截標時，當時市場預計每呎樓面地價約5,500元至6,900元，估值約由71.85億至90億元。不過綜合市場最新資訊，地皮的每呎樓面地價，已下調至約3,700元至5,000元，即估值介乎48億至65億元。以此推算，項目估值下限跌約33%，估值上限也回落27.5%。

張翹楚：發展商出價更審慎 抱「執平貨」心態

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，該幅地皮今次再招標，仍有流標風險，因目前整體經濟氣氛較半年前更差，美國聯儲局及香港銀行業已開始加息，而官方樓價指數近月進一步下跌，預計是次發展商出價會較半年前更加審慎，出價或更低。

他又指，是次地皮會否再流標，非常視乎政府方面會否因應市況調整底價，他個人預計，地皮每呎樓面地價介乎3,700元至4,300元。又預料是次可能接獲超過5份標書，多於半年前標書數目，「始終發展商會有執平貨心態」。