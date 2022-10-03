PARK YOHO Genova業主移民賣樓　低估價一成沽平台特色戶｜多圖

入伙約5年的半新盤元朗PARK YOHO GENOVA錄得移民賣樓個案，屋苑有業主計劃移民，不惜大幅劈價出售一伙低層連平台特色戶，單位放盤兩個半月，累劈143萬元，以655萬元沽出，低估價逾一成。

利嘉閣地產分行經理鄧啟林表示，是次成交為PARK YOHO Genova （峻巒2A期）第30B座低層連平台特色戶，實用面積約477平方呎，連約174平方呎平台，屬兩房間隔，擁靚裝修，座向北，可望開揚景觀。 原業主因打算今年底移民，單位於今年7月中叫價798萬元放盤，直至上月底減價140萬元或17.5%，叫價降至658萬。

↓↓PARK YOHO GENOVA 成交單位↓↓

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網上銀行估價733萬

鄧啟林續指，最終單位放盤兩個半月，累減143萬元至655萬元沽出，呎價約13,732元。據個別網上銀行估價顯示，上述單位的估價為733萬元，即成交價較估價低10.6％。

據悉，原業主於2017年以約624.7萬元一手買入單位，持貨約5年，是次轉手帳面獲利約30.3萬元，單位期內升值近5%。鄧啟林補充，屋苑現時約有200個單位放售，最低入場費400萬元。