8月九龍區甲廈空置率11.73%　九龍灣最嚴峻　近兩成樓面空置

九龍區指標商廈租務氣氛仍偏軟，中原（工商舖）資料顯示，8月九龍區整體指標商廈空置率錄得約11.73%，按月減低0.36個百分點。按地區劃分，當中九龍灣8月份空置率更錄得約19.42%，為全港空置最嚴重地區。

中原（工商舖）分析指出，九龍區寫字樓租金對比港島相宜，加上區內不乏優質商廈選擇，向來受本地企業追捧，但整體而言九龍區甲廈空置率仍處於偏高水平。該行又表示，租務大幅改善需取決於全面通關及經濟環境現曙光，預測九龍區甲廈租賃市場仍會在低位徘徊，空置情況仍會處於雙位數字，要待前景轉明朗才有起色。

改善取決於全面通關、經濟環境

該行寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，據統計，8月份九龍區整體指標商廈空置率錄得約11.73%，對比7月份回落0.36個百分點，按年則減低0.8個百分點。 其中，一線商業區尖沙咀錄得明顯減幅，由7月份約11.81%，減低1.64個百分點至約10.17%，惟對比去年同期表現遜色，較之前高出1.87個百分點。

近日該行錄得新港中心的租務成交，涉及1座中層10室，面積約1,450平方呎，以呎租約34元獲租客承租，比舊呎租約45元，減幅約23%。

該行錄得新港中心的租務成交，新呎租較舊呎租減幅逾兩成。

九龍灣仍有大型寫字樓落成 空置率難回落

至於其他九龍五大核心商業區中，尖東甲廈空置率按月雖減少0.7個百分點，比去年同期更大幅上升0.67百分點；至於旺角區8月甲廈空置率按月升幅最多，上升1.07個百分點至約5.07%，但較去年同期更大幅減低2.49個百分點。

何淑貞續指，九龍東方面，觀塘區指標商廈空置率有所改善，最新錄得約9.56%，按月遞減0.21個百分點，按年跌幅達2.96個百分點。惟九龍灣因甲廈樓面供應過剩，九龍灣8月份空置率錄得約19.42%，比7月上升0.41個百分點，按年略微減少1.04個百分點，但未來數年續有大型寫字樓項目發展，相信區內商廈空置率短期內難以回落。

全面通關前 料商廈空置率仍偏高

何淑貞又認為，九龍區甲級商廈質素對比港島毫不遜色，加上租金水平較為相宜，在現時經濟市道不景氣下，成為部份租客企業進駐選擇，租務需求穩定。加上，現時商廈租賃市場缺乏中、外資之企業租客，令整體寫字樓租金有明顯商議空間，當中東九龍區商廈議價空間擴大，部份本地企業趁勢進駐心儀寫字樓，帶動最新九龍甲廈空置率有所改善。

她認為，本港寫字樓市場難以單靠本地需求支撐，在香港仍未落實全面通關情況下，整體商廈空置率維持於偏高水平，預料九龍區甲廈寫字樓市場短期空置情況仍會持續疲弱。