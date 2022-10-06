沙田二手屋苑頻現四球成交　代理：氣氛改善、細價樓成交活躍

二手樓市繼續走下坡，沙田多個大型屋苑頻頻出現四球低價成交個案，如鄰近屯馬線鐵路站的沙田花園城及沙田第一城，各自錄得短時間內減價數十萬元的劈價求售個案，成交價跌至400萬邊緣。不過有代理認為，近月市場氣氛漸見改善，部份買家入市信心有所提升，導致細價樓交投轉趨活躍。

世紀21奇豐分行高級分行經理袁麗詩表示，沙田第一城43座低層B室，以400萬元易手。該單位實用面積284平方呎，屬兩房一廳間隔，座向西北望園景，單位放盤兩星期，開價450萬元，減50萬元，獲買家以400萬元承接，減幅11.1%，實用面積呎價14,085元。

沙田第一城兩周減價11%

據了解，原業主於2006年11月以96萬元購入上址，持貨16年至今沽售，賬面獲利304萬元離場，單位期內升值近3.2倍。

此外，鄰近港鐵沙田圍站的沙田花園城亦錄近四球成交。中原分行經理曾展鵬表示，沙田花園城本月至今暫錄約2宗成交，最新錄1期雅仕苑（1座）中層B室，實用面積286平方呎，採一房間隔，9月才推出放盤，開價約440萬元，議價後以408萬元易手，累減32萬元，呎價約14,266元。

花園城一房放盤一個月減價32萬

上址新買家為用家，原業主於2016年3月以295.8萬元入市上址，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利112.2萬元離場，單位期內升值約37.9%。曾展鵬認為，市場氣氛漸見改善，部份買家入市信心有所提升，剛需支持下，細價樓成交活躍。

此外，花園城2期雅碧苑（1座）低層B室日前亦錄得一宗跌穿四球成交個案，該屋苑2期雅碧苑（1座）低層B室，實用面積269平方呎，兩房間隔，8月放盤時開價約410萬元，議價後以380萬元易手，累減30萬元，呎價約14126元。

低價成交徘徊四球水平

事實上，近月沙田一帶大型屋苑的二手價不斷徘徊在400萬元附近水平，如沙田第一城曾錄得一宗跌穿四球個案，該屋苑46座中層B室，實用面積284平方呎，兩房間隔，原叫價約450萬元放售，放盤僅數天即在上月以約395萬元沽出；而同屋苑52座低層H室，實用面積304平方呎，兩房間隔，今年5月份放盤時開價約470萬元，在上月亦以400萬元易手。