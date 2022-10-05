LP6兩房十個月減價15口　733萬創新低　賣平同類低層130萬｜多圖

將軍澳日出康城LP6再錄蝕讓個案，一伙高層兩房業主趁三年額外印花稅（SSD）期限鬆綁，放盤十個月共減15口價，終以733萬元沽出單位，帳面蝕讓約22.2萬元。如計及基本使費，料需實蝕逾53萬元離場。代理表示，上述單位成交價及呎價再創同屋苑新低。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為將軍澳日出康城LP6 3座高層A室，實用面積約463平方呎，屬兩房間隔，座向北，外望樓景，原業主在去年12叫價998萬放盤，在連減15口價的情況下，單位終以約733萬元易手，呎價約15,832元。換言之，單位放盤十個月， 累劈265萬元或26.5%沽出。

↓↓日出康城LP6成交單位直撃↓↓

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較兩個月前同座中高層賣平近130萬

同屋苑對上一宗同類型單位於今年8月以當時低價成交，涉及單位為同一座的3座中高層A室，實用面積約463平方呎，成交價為860萬元，均呎價為18,575元，即上述單位成交價及呎價再創新低。據了解，最新以733萬元賣出的同一座A室單位，較8月份成交個案高出超過10層。

成交價、呎價再創同屋苑新低

據悉，原業主於2019年以約755.2萬元買入單位，持貨約三年，現轉手帳面虧損約22.2萬元，單位期內貶值2.9%。如計及當時入市繳稅約28.3元，買入賣出的佣金共約14.8萬元， 料最終實蝕逾53萬元離場。伍錦基補充，上述屋苑暫錄3宗成交，平均呎價為17,672元。