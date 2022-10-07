沙田第一城最大蝕幅　高層兩房三年貶值20%　實蝕146萬

十大藍籌屋苑之一的沙田第一城連環蝕讓。該屋苑有業主趁三年額外印花稅（SSD）期限鬆綁，以480萬元沽出高層兩房戶，帳面蝕讓118萬元或約19.7%，預計為該屋苑近年跌幅最勁個案。如計及基本使費，料需實蝕逾146萬元離場。

中原地產區域營業董事黎宗文表示，是次成交為沙田第一城37座高層H室，實用面積304平方呎，屬兩房間隔。原業主在7月以約608萬元叫價放盤，及後減價80萬元至528萬元後獲買家洽購。經雙方議價後，終以480萬元沽出，呎價15,789元。

放盤三個月累積減價128萬

換言之，單位放盤三個月，累減128萬元沽出。據個別網上銀行估價顯示，上述單位估價為508萬元至524萬元，即最新成交價較估價低約5.5至8.3%。

據悉，原業主於2019年以598萬元買入單位，持貨三年，是次轉手單位帳面蝕讓約118萬元離場，單位期內貶值近兩成。如計及當時入市繳稅約17.9萬元，買入賣出的佣金共約10.8萬元 ，料最終實蝕逾146萬元離場。

上月同屋苑低層兩房蝕16%

事實上，該屋苑上一宗蝕幅最大的個案為44座低層E室，於9月初以455萬元沽出，較2019年5月份買入價540萬元，帳面蝕讓約85萬元，蝕幅更高達16%。該單位實用面積284平方呎，採兩房間隔，成交呎價16,021元。