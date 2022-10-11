睇淡後市　用家沽匯璽 II 海景戶勁蝕1049萬　歷來最傷

樓市疲弱，鐵路上蓋物業亦難逃損手命運，南昌站上蓋屋苑匯璽 II 連環錄蝕讓，一伙高層四房戶新近易手，帳面勁蝕1,049萬元，料為屋苑歷來蝕讓金額最大的二手個案。區內代理指，業主因睇淡後市，單位放盤約半年累劈650萬元，終以3,250萬元沽出。



美聯物業助理區域經理何靜波表示，是次成交為匯璽 II 5A座高層B室，實用面積1,235平方呎，屬四房雙套間隔，享開揚海景，內櫳新淨企理。原業主為用家，因睇淡後市，決定沽貨套現。

最初叫價3900萬 睇淡後市劈價沽貨

單位於今年4月放盤，最初叫價3,900萬元， 及後因應市況調整叫價，減價300萬元至3,600萬元，即獲買家洽購，單位終以3,250萬元成交，呎價26,316元。換言之單位放盤約半年，累劈650萬元或逾16%易手。

匯璽5A座一伙高層四房戶，新近易手，帳面大幅貶值近25%。（資料圖片）

何靜波續指，新買家為「新香港人」，為一家庭，是次購入單位作自住。 據個別網上銀行估價顯示，上述單位估價為3,406萬元，即最新成交價較估價低約4.5%。

持貨四年多 料實蝕逾1260萬

據悉，上址原業主於2018年9月以約4,299.2萬元購入單位，持貨四年多， 是次轉手帳面勁蝕1,049.2萬元，期內貶值24.4％。如計及當時入市繳稅約182.7萬元，及賣出佣金共約32.5萬元， 料最終實蝕逾1,264萬元離場。

參考匯璽近年不時出現蝕讓個案。今年3月份匯璽 II 一伙5A座中高層戶，以2,800萬元沽出，較2018年9月購入價3,769.1萬元帳面貶值近26%。