專訪｜倡首置買樓免稅　宏安鄧灝康：有樓先有根、留住本地年輕人

近年本港出現移民潮，加上嚴格的防疫限制，導致大量人才流失，特首李家超預告新一份《施政報告》將推出「搶企業、搶人才」的政策。宏安地產（1243）行政總裁鄧灝康接受《香港01》專訪時指，為挽留本地人才，政府可考慮推出協助年輕人上車置業的政策，如暫時豁免35歲或以下買樓人士的印花稅項，或待日後賣樓時才補交。他又認為，要留住年輕人就必需讓他們對香港生感情，若助他們成功上車，自然「有根、有感情、有責任」。



作為發展商第二代、同時亦擔任香港政協青年聯會主席的鄧灝康表示，自己作為土生土長的香港人，「覺得要有個家、有個根，先會對𠵱塊土地有感情、有聯繫。」而買樓置業就是一個長達三十年的重大承諾。

他提到，近年香港出現移民潮，損失大量人才、專才，社會上逐漸出現「冇樓冇得結婚」的價值觀，他認為要留住本地年輕人，就必需讓他們對香港有感情，建議政府鼓勵年輕人置業，當成功置業自然便「有根、有感情、有責任」。

鄧灝康建議，政府可推出「年輕人首次置業計劃」，暫時豁免35歲或以下買樓人士的印花稅款，讓他們日後賣樓或換樓時，才補交相關稅款，相信對於年輕人士財務安排更具靈活彈性。他又指，近年市場開始有大型發展商採用「漸進式按揭」，認為相關方向正確，有利協助年輕人長遠發展。

參考現時首次置業人士買樓，是需要支付遞進式的稅率，如購買樓價約442萬至600萬元的物業，稅率為3%，672萬至2,000萬元物業，稅率為3.75%。鄧灝康指，雖然上述首置免稅措施，短期可能內讓庫房收入減少，不過鄧灝康認為，長遠而言可達至相輔相成的效果。當措施讓更多年輕人置業後，他們成為樓市新力軍，日後政府賣地收入也得以維持。

待取得身份證後退回部分稅款

樓市持續向下，市場不斷有聲音要求政府「減辣、撤辣」，鄧灝康亦認同有減辣必要，當中最有需要修改為買家印花稅（BSD），他解釋指，香港作為國際城市，目標應是吸引人才，讓有心定居香港的外籍人士更易置業，故亦也可考慮待他們取得香港身份證後，再退還部分稅款。

他續指，辣招推出時樓市處於快速上升周期，但今時今日已在跌市狀態，政府應作檢討，又指辣招措施可繼續保留，但當中的細節如稅款的百分比、禁售期可作調整。

信港未來可成千萬人口國際城市

除了接手宏安的房地產及投資業務，鄧灝康近年亦開始活躍於政界，今年5月份他接任香港政協青年聯會第五屆執委會主席，以凝聚青年政界力量，為青年發聲，更有參與推廣國民教育，宣傳國安法等。

對於政府的土地房屋政策，他認為政府需要成立一個具執行力、能一錘定音的統籌部門，加快推動明日大嶼及北部都會區兩大發展計劃，未來「做大個餅」，令香港成為一個人口達1,000萬的國際大城市。