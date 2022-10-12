高力料今年住宅樓價跌最多12%　通關未必能扭轉跌勢

樓市持續向下行，高力今（12日）發表2022年第三季房地產市場報告，預計通關也未必能扭轉住宅樓價的跌勢，預計未來六個月住宅樓價調整步伐或會加快，料今年全年二手樓價按年下挫10%至12%，明年將進一步跌5%至10%。該行又預計，小型住宅單位將會首當其衝受到影響。



料小型單位將首當其衝

高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，加息令置業人士最低收入要求提高，對住宅構成壓力，置業人士預期私樓價格下調。由於買賣雙方價格期望差距擴大，拖累今年第二季交投量按年下挫32.3%。

26%小型單位折讓5%至20%賣出

她指出，該行分析7月至9月的2,823宗二手住宅交易，發現賣家已開始接受新的價格水平，並降低叫價，當中以面積400平方呎的小型單位最明顯，當中26%小型單位以折讓超過5％至20%的成交價售出。

至於大額資本市場方面， 高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指，隨隔離措施逐步放寬，一線商舖及工業資產更受機構投資者歡迎，預計今年全年大額物業交投量將按年增長15%。

左起：高力香港資本市場及投資服務主管翟聰、高力香港研究部主管李婉茵、高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜、高力香港商業物業服務行政董事林子明

高力今年人手增20% 估價部佔90人

至於公司發展策略方面，高力香港常務董事劉振江表示，公司團隊正在擴充，旗下各個部門也在增加人手，今年全年人手增加多達20%，未來或有機會透過併購公司擴大規模。而按部門劃分，其中估價部人手涉及90名，為最龐大的部門，較三年前約40人增加逾倍；而資本市場及工業物業的團隊分別亦有30人及10人。

劉振江又指，公司採取擴充步伐主要是跟隨市場需求而定，雖然近年香港的經濟活動有所減少，但房地產市場依然活躍，零售市道各行業有收縮亦有擴充。他又指，未來政府將推出大量土地、基建，各類發展也對房地產服務有需求，未來會加大提供更多高端房地產服務。