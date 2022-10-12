太古城三房跌穿千萬　呎價低見1.35萬　逼近新界水平

藍籌屋苑太古城錄得低價成交個案，屋苑一伙低層三房戶以980萬元易手，創該屋苑同類戶型近年新低價，料重返2014年水平。是次成交呎價更低至1.35萬元，與近月新界區全新樓盤平均呎價水平相若。

中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城10月至今暫錄約4宗成交，其中成交價較低的個案為元宮閣低層C室，實用面積723平方呎，採三房間隔，望街景，單位早前叫價1,320萬元，議價後以980萬元易手，成交呎價13,555元。

據網上銀行估價資料，上述單位滙豐銀行估價為1,321萬元，而中銀則為1,356萬元。即成交價較估價低26%至28%。

張光耀表示，該單位成交價偏低，主要由於位處低層，正對車路、環境較嘈雜，加上近月市況不理想，業主需減價才獲買家洽購。據悉，原業主早於1979年以23萬元一手買入單位，持貨約四十三年，現帳面獲利957萬元，單位升值41.6倍。至於單位新買家屬於用家。

近期同類三房成交價逾1200萬

翻查過去成交資料，元宮閣一伙中層C室、實用面積同為723平方呎，在2014年以980萬元沽出，即是次成交的低層C室，與八年前同座中層戶相同。

按近期太古城的三房成交紀錄，一個實用面積722平方呎的泰山閣中層C室，在10月份以1,218萬元沽出，成交呎價16,870元；而9月份銀星閣中層G室，實用面積719平方呎，則以1,238萬元賣出，呎價17,218元。