銀主盤存量增至逾200伙　創13年新高　個別劈逾兩成求售

本港經濟環境未見改善，樓市持續受壓，銀主盤數量倍升。據中原地產統計，現時全港銀主盤存量已突破200伙，創十三年新高，直逼2008年金融海嘯水平。此外，銀主盤近日開始減價，個別減幅近三成。中原地產住宅部總裁陳永傑認為，面對疫情及加息，明年銀主盤數量有機會增至400至600個。



據中原統計，10月截至13日止，全港銀主盤存量增至209伙，較9月份的198伙再多11伙，是繼2009年11月後、十三年以來首次升破200宗水平，與去年同期112宗相比，按年升近九成。而今年首十個月，新增銀主盤數量已有215伙，超越去年全年209伙。

參考2008年金融海嘯爆發，引發樓價急跌，市場出現業主斷供情況，銀主盤亦湧現，短短大半年銀主盤由200多伙，增至300多伙。及後全球救市，除減息外，更史無前例推出量化寬鬆，樓市才見底反彈。

陳永傑表示，目前全港銀主盤存量直逼金融海嘯水平。由於每個物業由斷供到變成銀主盤，快則半年，慢則年計，故他估計，若經濟持續惡化，明年銀主盤數量將倍增至400至600間，而樓價每跌一成，銀主盤數量勢倍數上升。而反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，自去年8月高位至今累挫逾一成，他呼籲政府盡快「減辣」救市。

據資料顯示，2008及2009年全年，本港新增銀主盤數量分別有633及705間，由於當年樓價於短短半年急跌近兩成，銀主盤劈價求售，很快被市場吸納。至2010年銀主盤新增數量回落至268伙。

全港最貴銀主盤劈兩成求售

目前銀主盤存量中，住宅物業佔176伙、或84%，其餘為車位、工商舖及農地等非住宅物業。這些住宅銀主盤中，佔七成為樓價1,000萬元內的中小型上車盤，豪宅數目亦不少，佔32間。

此外，供應漸多，近日開始出現銀主盤減價求售情況。據知，近日有銀行一口氣推出14間銀主盤減價求售，減幅最高近三成。當中，中半山豪宅君珀複式單位，實用面積2,392平方呎，屬全港最貴重銀主盤之一，於市場放盤一段長時間，銀主原開價1.554億元，最新叫價減至1.215億元，勁減3,390萬元，幅度達22%。

據了解，原業主為一名內地客，早於2012年11月、即政府推出買家印花稅（BSD）前夕入市，當年斥資約1.51億元購入單位。

黃大仙下邨有銀主盤減價最多28%放售。（林穎嫺攝）

黃大仙公屋銀主盤減價28%

至於將軍澳半新盤海翩滙，入伙僅約四年亦有銀主盤減價吸客，為6座一伙實用面積297平方呎的單位，銀主叫價由635萬降至525萬元，減幅17%，每呎叫價17,677元，比業主於2020年5月買入價543.8萬元更平。

銀主公屋減幅更狠，黃大仙下邨龍裕樓中層戶，實用面積376平方呎，於自由市場及居二市場放盤，原分別叫價578萬及315萬元，現減至415萬及255萬元求售，減幅28%及19%。

繼2019新居屋「樓王」何文田冠德苑有單位淪銀主盤後，2018新居屋「樓王」、長沙灣凱樂苑亦再有單位淪銀主盤。消息指，單位為A座低層戶，面積482平方呎，居二市場叫價595萬元，每呎叫價12,344元。