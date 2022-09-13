居屋王啟朗苑首現銀主盤　一房戶未補價315萬放售　低市價兩成

再有市區新居屋出現銀主盤！市場消息透露，啟德啟朗苑一伙實用面積不足300平方呎的一房單位，因其中一名業主去年破產，單位近日淪為銀主盤，並遭銀行推出放售，未補地價叫價315萬元，呎價約1.1萬元，較近月同屋苑二手成交呎價低逾兩成。



兩個月內四度借財仔 涉26萬

上述單位為啟朗苑B座中層10室，現淪為銀主盤，實用面積286平方呎，一房間隔，近日已推出放盤，叫價315萬元（未補地價），呎價11,014元。翻查資料，單位由兩位業主共同持有，於2019年4月透過聯名方式以208.83萬元向房委會買入，及後向銀行承造九成一按，涉及約187.94萬元。

不過在2020年11月至2020年12月單位四度被抵押，向三間不同財務公司貸款，每次貸款涉及金額約4萬至10萬元，合共約26萬元。最終其中一名業主在於2021年中被法庭頒令破產。

啟朗苑膺居屋王 樓價升幅驚人

事實上，啟朗苑屬於新晉居屋王，近年多度刷新高價紀錄，如今年8月份屋苑一伙實用面積471平方呎的兩房戶，以未補地價712萬元易手，呎價15,117元，較2019年4月買入價約350.8萬元大幅升值逾一倍，呎價更創下九龍區綠表居屋新高。

參考今年5月份起啟朗苑錄得約十多宗二手買賣個案，普遍成交呎價介乎1.3萬至1.5萬元。其中一宗實用面積同為286平方呎的B座高層11室一房單位，在5月以423萬元沽出，成交呎價14,790元，反映上述銀主盤低市價約25%。

長沙灣凱樂苑4月亦現銀主盤

除上述啟德啟朗苑外，另一新晉的市區居屋、入伙僅約三年的長沙灣凱樂苑，今年4月亦出現屋苑首個銀主盤。單位為D座凱旭閣低層5室，單位實用面積390平方呎，4月時以第二市場叫價546萬元，呎價約1.4萬元。據知，相關業主因為破產，單位被銀行收回後推出市場放售，叫價較2019年買入價高出超過1.1倍。