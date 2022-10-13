移民賣樓　白石角雲滙三房套1190萬沽　帳面蝕180萬｜多相

白石角雲滙有業主趁三年額外印花稅（SSD）期限「鬆綁」，以1,190萬元沽出低層三房單位，持貨三年多帳面蝕180萬元。

中原地產分行經理曾嘉匯表示，雲滙3座低層A1室，實用面積822平方呎，屬三房連套房間隔，單位曾花近50萬元裝修。業主因決定移民，故去年12月放盤，初時叫價約1,250萬元。近日獲家庭客洽購，雙方議價一星期後，業主同意減價60萬元或4.8%，至1,190萬元易手，成交呎價約14,477元。

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據悉，原業主於2019年3月以1,370萬元一手買入上述單位，持貨三年半，是次轉手帳面蝕讓180萬元，單位期內貶值13%。不過，扣除其他使費，及當日向發展商一手購入時享有的回贈，料實際微蝕離場。

月內連錄SSD「鬆綁」成交 帳面均蝕

未計上述成交，雲滙10月份連錄兩宗SSD「鬆綁」成交，帳面均需損手。其中，雲匯2座中層B5室，實用面積457平方呎、兩房單位，以783萬元成交，三年多帳面輸118.6萬元；另一伙6座低層B2室，實用面積約646平方呎三房，以888萬元沽出，持貨三年帳面蝕逾126萬元。