沙田全輝中心銀主盤370萬沽　新買家或需承擔部份負債？

沙田上車屋苑跌穿四球。沙田全輝中心一伙兩房戶遭沒收淪為銀主盤，近日推出市場放售，終以370萬元沽出，為該屋苑近年少數跌穿四球的個案。

中原地產河畔花園分行經理曾展鵬表示，疫情回穩，部份買家入市信心有所提升，剛需支持下，細價樓成交活躍。沙田全輝中心本月至今暫錄約1宗成交，最新錄B座中層04室，實用面積277平方呎，兩房間隔，近日以銀主盤形式放盤，最終獲用家以370萬元買入，平均實用呎價約13,357元。

據網上銀行估價資料，上述單位滙豐銀行估價為436萬元，中銀則為430萬元。即成交價較估價低14%至15%。而原業主早於1992年以108萬元入市上址，單位在過去30年帳面升值262萬元或約2.4倍。

設財仔條款 新買家或需連部分負債一併買入

據了解，上述銀主單位由「財仔」財務機構推出，近月亦曾一度賣出，不過由於設有條款，新買家需要連同部分負債一併買入，因此對上一個買家選擇撻訂終止交易。另有代理指出，處理該類單位買賣時，較容易引起紛爭，因此甚少向買家推銷此類「財仔」單位。

資料顯示，該單位在2018年至2019年曾向財務公司抵押貸款，其中一筆貸款，涉及金額上限高達300萬元。