匯璽 III 業主趁SSD鬆綁即賣樓　820萬沽一房　實蝕近半球

南昌站上蓋屋苑匯璽再爆蝕讓，匯璽 III 有業主趁三年額外印花稅（SSD）期限「鬆綁」，即以820萬元沽出中高層一房單位，持貨剛滿三年，帳面微蝕7.3萬元。如計及基本使費， 料實蝕逾46萬元離場。

美聯物業首席高級營業經理黃永財表示，是次成交為匯璽III 7座中高層K室，實用面積380平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，以820萬元成交，呎價21,579元。

街坊客趁施政報告前入市

新買家為區內客，因鍾情項目位置交通方便，見近期市場減價盤不斷，趁《施政報告》公布前入市。據個別網上銀行估價顯示，上述單位估價為885萬元，最新成交價較估價低約7.3%。

據悉，原業主於2019年10月以827.3萬元買入上址，持貨剛滿三年，是次轉手帳面蝕讓7.3萬元。如計及當時入市繳稅約31萬元及賣出佣金約8.2萬元， 料最終實蝕逾46萬元離場。

參考匯璽近年不時出現蝕讓個案。如匯璽 II 5A座高層B室 ，本月以3,250 萬元沽出，較2018年9月購入價4299.2萬元比，帳面勁蝕1,049.2萬元，期內貶值24.4％。