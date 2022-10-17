長沙灣睿峰按揭風波　鼎珮：已向各買家作出足夠溝通

今年中，長沙灣睿峰鬧出按揭風波，部分住宅單位的買家因按揭問題，未能成功上會並需撻訂，個別買家遂申請「消費者訴訟基金」，擬向發展商作出法律行動，部分買家申請已獲批，且已委聘律師跟進。就此，VMS鼎珮董事總經理陳玉成今（17日）回應指，暫時仍未收到相關機構作出的任何通知，又表示現階段不適合作任何評論。若日後收到相關通知，將會通知傳媒。

陳玉成強調，自去年11月開始，已經向各個買家作出足夠溝通，強調每位買家都是珍貴的客人，亦歡迎任何買家隨時與他們聯絡。他重申，每個項目由發展到收樓的過程當中亦會面對不同情況，當中若未能成功交易的個案亦與集團關係不太大。

長沙灣睿峰已入伙，部分買家在6月份開始收樓。(資料圖片)

截至今年8月底止，睿峰兩個月累錄得33宗撻訂，總殺訂金額約1,448萬元。據鼎珮集團早前指，部分買家因無法聯絡或沒有進一步意圖完成交易、或已表明不會完成交易，故劃一沒收5%訂金。

陳玉成表示，項目自今年6月交樓後已有約200個單位入伙，現時尚餘下約220伙未出售，包括開放式到三房間隔，主打兩房單位。他預期，項目最快明年第一季再推售，倘若星期三公布的《施政報告》有利好本港樓市的政策出台，不排除會於提早於今季推出。

鼎珮合夥人馬宣義又指，鼎珮作為睿峰項目之指定項目管理公司，全權負責項目發展、銷售及管理等工作。鼎珮去年年底接手項目後，已隨即協調各方及跟進項目發展及銷售等事宜，經過多月以來不斷努力已成功交樓。