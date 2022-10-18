白石角嘉熙連環蝕讓　天台特色戶4年慘輸280萬

大埔白石角半新盤嘉熙，連環錄得勁蝕個案。該屋苑近日連錄中層標準戶、及天台特色戶的成交，兩個單位均較四年前買入價，貶值16%至23.7%。

中層三房938萬沽 貶值16%

美聯分行助理區域經理楊浩然表示，近月移民盤湧現，該行剛錄得一宗嘉熙三房戶成交，實用面積600平方呎，有簡單裝修，屬「移民盤」，業主以938萬元蝕賣單位。

楊浩然表示，嘉熙8座中層D室，實用面積600平方呎，原業主因移民而決定放售物業套現，原開價970萬元、已屬低價，及後不惜再減32萬至938萬元沽貨，呎價約15,633元。原業主於2018年11月以約1,115萬元購入單位，持貨逾四年，現帳面虧蝕177萬元，期内物業跌價約16%。

↓↓大埔嘉熙成交單位↓↓

千萬購連天台特色戶 現900萬易手

特色戶亦要損手，中原分行經理徐家倫表示，有部份買家趁《施政報告》公布前偷步入市，嘉熙10座高層連天台單位，實用面積502平方呎，兩房間隔，連約490平方呎天台，原時開價約980萬元，議價後以900萬元易手，呎價17,928元。

徐家倫表示，新買家為用家，原業主於2018年以約1,179萬元購入單位，持貨四年轉售，帳面蝕讓約279萬元，單位期內貶值23.7%。