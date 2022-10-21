何文田皓畋3房戶三個月累劈19%沽　帳蝕逾530萬

何文田豪宅皓畋再錄大幅蝕讓成交！屋苑一伙三房戶以1,785萬元沽出，較六年前買入價帳面貶值約23%。中原地產分行經理蘇冠謙表示，是次成交為何文田皓畋2座低層B室，實用面積934平方呎，屬三房套房間隔，另設工人套房，連有露台，座向東南，望開揚市景及校園景。

原業主在今年7月份以2,200萬元放盤，期間多次調低叫價，直至本月中調整至1,800萬元，即獲洽購，單位最終以1,785萬元易手，呎價約19,111元。換言之，單位放盤三個多月，累劈415萬或18.8％沽出。據個別銀行就上址的網上估價，介乎2,134萬至2,354萬元，即最新成交價較估價低16%至24%。

據悉，原業主於2016年10月以2,316萬元買入上址，持貨六年，是次轉手單位帳面蝕讓531萬元，單位期內貶值近23%。

入伙約五年的何文田豪宅皓畋，不時錄得二手蝕讓成交。對上一宗大額蝕讓為6座中層B室，實用面積1,477平方呎，為四房雙套連工人套房，以約4,980萬元沽出，呎價33,717元。單位四年半帳面蝕約690萬元，貶值12%，料為該屋苑今年最大額損手個案。