股災賣樓套現　MONTARA兩房SSD鬆綁763萬沽　帳蝕43萬離場｜多圖

恒指昨日爆「股災」，一到失守萬五點大關，近月股、樓疲弱，日出康城半新盤MONTARA有兩房業主趁三年額外印花稅（SSD）期限鬆綁即沽。單位放盤近六個月後，累減147萬元，最終以763萬元沽出套現，持貨三年多，帳面蝕讓42.8萬元。

中原地產高級分區營業董事伍錦基指，涉及單位為2B座高層C室，實用面積450平方呎，屬兩房間隔，座向東，外望樓景及山景。原業主因睇淡後市及受近期股票市場波動影響，決定套現離場。

↓↓日出康城MONTARA成交單位↓↓

+ 1

放盤近六個月累劈147萬

單位於今年5月開始放盤，初時叫價910萬元，及後五度調低叫價至800萬元後仍無人問津，最終決定再次減價25萬元至775萬元後， 即獲新買家洽購。經雙方議價後，業主同意再減12萬元至763萬易手單位，呎價為16,956元。換言之，單位放盤近六個月後，累減147萬或16.1％沽出。

參考屋苑同類型成交，對上一宗亦在9月成交，屬2B座中高層C室，面積與上址相同，以780萬元易手，呎價約17,333元。即上述單位較上月賣平17萬元或2%。

據悉，原業主於2019年5月以約805.8萬元購入上址，持貨3年多，是次轉手帳面蝕讓約42.8萬元，期內貶值幅約5.3%。MONTARA於10月暫錄4宗成交，平均成交呎價約15,954元。