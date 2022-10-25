全港最狠　貝沙灣樓王連天台按摩池及4車位　劈近億元求售

近日樓市持續向下行，股市又暴跌，觸動豪宅業主神經加快放售物業。市場消息指，薄扶林貝沙灣有富豪把持有的複式連天台單位，大幅劈價近億元求售，料為近年本港樓市劈價幅度最狠的個案。



近日社交平台流傳一則放盤帖文，自稱為「貝沙灣樓王」，並列出單位由開價3.3億元降至2.33億元放售中。據了解，涉及為4期南灣一伙頂層複式戶，實用面積約4,527平方呎，連約839平方呎平台及1,955平方呎天台，連有按摩池，望海景，並連4個車位一併放售。

連25萬元租約 可交吉易手

據知，是次屬連租約出售，月租約25萬元，租約期至明年2月，帖文更註明是「長成交」、「可交吉」。據區內代理透露，上述豪宅業主為本地人，早年從發展商一手購入單位，至去年初開始放盤，近日急於賣出才大幅劈價。

據知，上述特色單位去年初原開價3.3億元，最新劈價9,700萬元至以2.33億元放售，減幅高達三成，每呎叫價約5.1萬元。若以此放售價及現有租金計算，回報僅約1.3厘。

據區內代理指，「之前口價（3.3萬）冇可能（賣出），𠵱個價半山波老道（21 BORRETT ROAD）都買到啦，同區御海園洋房，都唔使𠵱個價。」他又指新叫價屬較貼市，「𠵱家抵呀」。代理又透露，屋內裝修一般，但同類放盤極少，現時6期一伙頂複式戶亦在放售，面積逾4,000多平方呎，現叫價3.5億元。