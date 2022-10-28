10月新盤錄7宗撻訂　涉額逾768萬　柏傲莊 III 增42宗取消交易

一手交投量萎縮，10月截至27日止，新盤暫錄約260多宗成交，較上月約500多宗減少近半，撻訂宗數維持單位數字。據《香港01》統計，截至10月27日止，新盤市場錄約7宗撻訂，按月多2宗，涉及殺訂金額合共逾768萬元。當中，將軍澳SAVANNAH一幢洋房遭撻訂後，一周內以5,413萬元重新售出。



恒地（0012）粉嶺北項目2期ONE INNOVALE - Bellevue，於9月27日進行首輪銷售。10月錄3宗撻訂，料各遭沒收5%訂金，涉及合共64.5萬元。涉及單位分布在C座2樓及6樓的12及20室，實用面積由228至973平方呎，分別屬開放式及兩房間隔。3伙分別在9月底及10月沽出，惟本月被列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料已終止交易。

同系啟德THE HENLEY I 10月亦新增一宗撻大訂個案，料買家遭殺訂約96.2萬元。涉及單位為2座1樓G室，實用面積380平方呎，屬一房間隔。單位原於去年7月以962.1萬元沽出，該買家選用發展商提交的優惠按揭計劃，成交期約200天。惟單位10月21日已終止買賣合約，料已撻訂，並遭沒收10%訂金，涉及約96.2萬元。

SAVANNAH撻訂洋房5413萬重售

另外，會德豐地產旗下將軍澳SAVANNAH，10月新增一宗撻大訂個案，涉及為6號洋房，實用面積1,993平方呎，連524平方呎花園及695平方呎天台。單位原於2019年5月以5,460.9萬元沽出，交易於本月5日顯示為終止交易，料該名買家已撻訂並遭沒收10%訂金，涉及約546萬元。

不過，單位在四日後隨即以5,413.06萬元連車位重新沽出，呎價27,160元，新成交價較撻訂前賣平約48萬元或約0.9%。

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期亦首錄撻訂，為第6A座9樓B8室，實用面積444平方呎，兩房間隔。原於10月6日以675.1萬元沽出，惟其後交易再未有進展，料買家已撻訂並遭沒收5%訂金，涉約34萬元。另宏安地產（1243）旗下青衣薈藍亦錄一宗撻訂。

柏傲莊 III 新增42宗取消交易 累錄295宗

至於取消交易個案方面，10月截至27日止暫錄約42宗，全數來自新世界（0017）大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約295宗同類取消交易，佔已售單位總數845伙的35%，相關取消交易單位涉銷售總額逾47.6億元。