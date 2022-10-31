信和元朗朗壹廣場招租　意向呎租20元起　商場中庭設10米攀石場

政府致力發展北部都會區，發展商亦提早部署區內商業項目。信和集團宣布，元朗區首個甲級寫字樓及商場綜合項目朗壹廣場（ONE NORTH）推出招租。項目今年第四季落成，寫字樓部分意向呎租約20元起，第一批租戶料於今季進駐。



朗壹廣場位於康業街8號，鄰近居屋宏富苑及東頭工業區遊樂場，寫字樓部分由兩座大樓組成，每座樓高14層，總面積約44.5萬平方呎，每層樓面約1.7萬平方呎。而商場部分三層零售餐飲面積約11.3萬平方呎，合共總樓面面積約55.8萬平方呎。

設200米緩跑徑、戶外表演區

項目以用家的身心健康為發展依歸，建築設計注入可持續發展及綠色元素，設有佔地2萬平方呎的舒泰花園，花園內設戶外健身設備、戶外表演區、綠色草地適合進行瑜伽練習、兒童遊樂設施等。同時，為新界區首座設有200米緩跑徑的辦公大樓，讓租戶的員工在此進行各式各樣的休閒活動。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，隨着政府最新發表的《施政報告》進一步推進「北部都會區」的規劃建設和策略發展，集團非常看好該區的發展潛力，特別是港深互動融合的優勢，加上雙城三圈的協作效應，元朗毗鄰落馬洲和深圳灣兩大口岸，相信將成為往返中港的重要交通樞紐。

她指，集團率先在元朗推出區內首個甲級寫字樓及商場綜合項目，搶佔先機吸納內地及本港企業進駐，加強與大灣區內其他城市接軌。

商場餐飲最快本年底投入服務

至於零售方面，合共三層的商場零售面積佔地約11.3萬平方呎，據知，正積極引入多元化特色商戶，目前已獲本地攀爬運動公司Hong Kong Climbing Park承租商場地面中庭樓層、逾10,000平方呎樓面，打造近10 米高的室內攀石場。Hong Kong Climbing Park負責人朱嘉偉表示，近年攀爬運動備受歡迎，最近更成為特首《施政報告》主力推廣的運動。

餐飲方面，商場暫已引入一間泰國酒吧餐廳，及以復古懷舊為主題的冰室，兩者均提供露天用餐區及為寵物友善餐廳，預計最快分別於本年底及明年第一季度投入服務。