馬鞍山迎海罕現「九按」銀主盤　業主已破產　成交價低估價20%

馬鞍山大型屋苑迎海罕有出現「九按」銀主盤成交個案。屋苑一伙中層一房單位，被業主當作「提款機」，五年內向銀行及財務機構抵押9次借錢，業主終在去年3月被申請破產，單位亦淪為銀主盤。單位近日成功以671.8萬元沽出，惟成交價較銀行網上估價低最多20%。

中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，上述銀主盤成交個案為迎海2期迎海．星灣18座中層單位，實用面積479平方呎，一房間隔，以銀主盤形式放盤，近日以671.8萬元易手，成交呎價14,025元，新買家為用家。據了解，原業主於2014年以581萬元購入單位，持貨約八年，單位帳面升值約90.8萬或15.6%。

據個別銀行就上址的網上估價資料，滙豐銀行估價為812萬元，中銀則為837萬元，即最新成交價較銀行估價低17.3%至19.7%。

↓↓迎海．星灣成交單位↓↓

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去年3月業主被申請破產 物業淪為銀主盤

翻查資料，上址原業主於2014年1月以581萬元購入單位後，直至2019年8月期間至少9次向大型銀行及財務機構抵押物業貸款，其中在2018年8月、2019年1月、2019年5月三度向同一家財務機構抵押貸款，每次涉及款項介乎70萬至300萬元。

而在2019年8月又向另一家財務公司抵押承做「四按」，惟未有顯示貸款金額。不過該名業主最終在2021年3月被申請破產，上述迎海單位亦被接管，淪為銀主盤。從相片可見，單位連有裝修，內櫳新淨企理。