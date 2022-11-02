利南道項目命名The Corniche凱玥　涉295伙　短期公布樓書

龍光集團（3380）及合景泰富集團（1813）合作的鴨脷洲利南道66號臨海項目，今日（2日）正式命名為「The Corniche凱玥」，涉及295伙，由6座分層住宅大樓組成，已取得滿意紙，料短期以現樓形式推出。



最細由1393呎起 全屬三、四房間隔

合景泰富集團市場及營銷總監楊麗汶表示，項目標準分層單位的實用面積由約1,393至約3,635平方呎，間隔由三房雙套至四房四套房不等，另設頂層複式、大平層以及平台花園等特色戶型。 發展商表示，項目已取得滿意紙，預計短期內上載樓書。

龍光集團銷售及市場總監高藹華補充，項目戶戶向南，將以現樓形式登場。

據了解，項目的英文名「The Corniche」 靈感來自法國南部La Grande Corniche，是蔚藍海岸其中一條風景路線。至於中文名稱「凱玥」，除取其與海字同音，亦有歡樂和諧之意，代表項目有如坐落海岸線上的一顆明珠，與自然融合。

上述鴨脷洲利南道66號住宅用地，由龍光地產（3380）及合景泰富（1813）於2017年以約168.6億元投得，每呎樓面地價為22,118元，創下當時本港賣地史上最貴地價紀錄。