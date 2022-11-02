必嘉坊．迎匯明日開價　示範單位採電控霧化玻璃取代實牆

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第二期必嘉坊．迎匯昨日公布樓書，發展商今日（2日）開放全新兩房連裝修示範單位。據知，項目將於明日公布首張價單。

示範單位參照8樓B室搭建，連裝修，實用面積378平方呎，採兩房間隔。單位採現代復古風格，選用大量經過特別處理的木材、大理石和復古質感的皮革。

現代復古風格 採大量木材、大理石、皮革

客飯廳牆身以布藝和復古牆線裝飾，配合深淺不一的綠色家具；開放式廚房置於大門玄關旁，提供頭氣體煮食爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式雪櫃、洗衣乾衣機、抽油煙機等。而客飯廳及睡房以電控霧化玻璃取代傳統實牆作間隔，增加空間感。

↓↓必嘉坊．迎匯連裝修示範單位↓↓

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兩房示位所有展品隨屋贈予買家

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，集團以ESG作大方向規劃設計，引入不少創新科技及技術，如單位內設有5G流動網絡訊號覆蓋；亦預置WiFi 6網絡路由器，日後住客可透過智能家居APP操控燈光、冷氣及家電。此外，發展商指，上述兩房示範單位全盤只有一伙，示範單位內展示的傢俬、擺設及物件亦會隨屋贈送予買家。