牛頭角定富街舊樓獲批強拍　底價1.415億　較4月估值高26%

牛頭角定富街71至79號舊樓地盤，最新獲土地審裁處批出強拍令，底價1.415億元，較今年4月份申請強拍時的估值逾1.122億元高出26%。進行收購的財團料為萬科香港相關人士。

上述物業為牛頭角定富街71至79號，現為一幢於1971年落成的6層高商住舊樓，鄰近港鐵牛頭角站，相距約2分鐘步程，地下為4個舖位物業，樓上為住宅。項目地盤面積約2,787平方呎，若以地積比率9倍重建，落成後總樓面約2.5萬平方呎。

發展商持有業權升至89.47%

申請強拍財團為668A LIMITED，在4月份申請強拍時持有該幢舊樓約81.58%業權，當時尚餘5個單位有待收購。最新資料顯示，相關業權已升至89.47%，尚餘兩個單位待收購。

發展商近月成功收購3個單位，收購價較4月份現用價值高逾七成。（土地審裁處判詞資料）

收購價較半年前現用價值高逾七成

據判詞資料，發展商近月成功收購物業的3個單位，包括一個地舖、4樓及5樓兩個單位，收購價分別為1,700萬、382.5萬及374.1萬元，較4月時的現用價值（EUV/Existing Use Value）高出73至77%。

此外，有測量師認為，若上述舊樓進行維修，總維修費將高達1,980萬元，對比重建所需的建築費用2,400萬元，佔比高達82.5%，超出合理維修費範圍。

牛頭角定富街71至79號。

事實上，近年牛頭角定富街一帶有不少舊樓獲財團收購。如萬科香港在去年9月就定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓申請強拍。上述定富街71至79號估計同樣由萬科進行收購。

而上述多個舊樓項目合併計算，地盤面積將增加至約1萬平方呎，可建樓面將9萬平方呎。