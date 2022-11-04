恒地啟德沐泰街8號命名HENLEY PARK　提供740伙

恒地（0012）啟德沐泰街8號臨海全新低密度住宅項目，今日正式命名為HENLEY PARK，涉及740伙。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目暫未獲滿意紙，預計最快下周上載樓書，有機會月內公布首張價單，定價參考同系The Henley售價。

「HENLEY PARK」共設6座住宅大樓，當中包括2座樓高31層的高座大樓，以及四座樓高5層之低座大樓組成，合共提供740個單位。戶型涵蓋一房、兩房、兩房連套房及三房連套房不等，另設限量特色單位。該盤預計關鍵日期為今年12月31日。

最快下周上樓書 有機會月內開價

林達民又指，「HENLEY」靈感源自英國東南部牛津郡泰晤士河畔的Henley-On-Thames；「PARK」是由於發展項目無論在規劃、建築及園境佈局上，均以可持續發展為理念。

至於同系The Henley 自開售至今累沽552伙，平均售價約1,050.8萬元，均呎為28,138元，套現58億元。

恒基林達民表示，HENLEY PARK預計關鍵日期為今年12月31日。

地皮由恒地向海航買入 每呎地價約1.5萬

沐泰街8號HENLEY PARK所在地皮為啟德第1L區3號地盤，早於2016年由海航以逾54億元投得，當時每呎樓面地價約1.36萬元。

不過及後該公司出現財困，該幅地皮在2018年連同毗鄰的第1K區3號地皮（已發展為THE HENLEY），以約159.59億元轉讓予恒地，每呎樓面地價再升至約1.5萬元。