新地白石角優景里2A期命名University Hill　最快本月底推售

新地（0016）旗下大埔白石角優景里第2A期發展項目，今日命名為University Hill，提供607伙，項目預計關鍵日期為2024年6月份。新地副董事總經理雷霆表示，樓書及示範單位已接近完成，料最快本月底或下月初推售。



定價將參考項目第1期

雷霆又指，University Hill接近科學園、中大校園、中大醫學院，而且毗鄰擬建的港鐵科學園／白石角站，具發展潛力，定價將參考項目第1期及市場最新情況。至於項目第1期Silicon Hill已近沽清。

雷霆：料息口將於明年初見頂

對於美國加息及本地銀行亦跟加，雷霆表示，加息屬預計之內，又指在美國加息周期內，本港加息幅度一向較慢、幅度也較細，預計息口將於明年初見頂，對香港樓市影響不大。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill提供5座樓高11層至12層分層住宅大廈，包括第1座、2座、3座、5A座及5B座。設有9款戶型，包含開放式戶至三房間隔，當中兩房戶型佔逾50%，另餘下逾15%為特色單位。

對於今日有市區新盤以低於上一期約10%推出，胡致遠表示，行家的定價有自己考量，不便評論太多。

至於集團其他項目，雷霆表示，University Hill為集團今年最後一個新盤，明年上半年預計推出屯門兆康NOVO LAND新期數、天水圍輕鐵天榮站發展項目，以及以現樓形式推售沙田瓏珀山，將維持「月月有樓賣」。