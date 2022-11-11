呎價1萬元內私樓放盤急增1.5倍　錄破千伙　最平低見「6字頭」

二手樓價跌幅擴大，大型屋苑及鐵路盤的呎價陸續失守1萬元關口，甚至回落至「8字頭」、「7字頭」水平。據中原地產數據顯示，全港現有約4萬伙二手私樓放盤，當中叫價低於1萬元的放盤急增1.5倍，錄得破千伙，當中又以新界西佔最多。



整體二手放盤量急增兩成

隨着放盤增加，不少業主急於套現，不惜大幅調低售價，令叫價低於1萬元的放盤急增。據中原地產數據顯示，去年12月底，全港約有33,244個二手私樓放盤，呎價1萬元或以下佔393個，比例約1%；但至今年11月，整體二手放盤量增加逾兩成、至40,456個，與此同時，呎價1萬元或以下的放盤更錄得破千伙，達1,031伙，升幅1.5倍。

現全港呎價1萬元或以下的私樓放盤有約1,031伙。（廖雁雄攝）

呎價少於1萬放盤 新界西佔近900個

至於呎價1萬元或以下的放盤，九成來自新界區，當中以新界西佔近900個最多，新界東也有逾40個；市區亦陸續出現呎價1萬元內的「筍盤」，九龍及港島區現分別有82及14個。

按屋苑劃分，天水圍嘉湖山莊最多呎價1萬元以下放盤，現有320個，佔該屋苑整體放盤量約三成；其次是深井豪景花園及元朗蝶翠峰，各提供57及22個。

屏山花園洋房每呎叫價6953元

此外，北部都會區更出現呎價「6字頭」的放盤。據中原網上放盤，元朗屏山花園一個實用面積2,301平方呎的洋房單位，四房間隔，連雙車位原開價1,800萬元，現減至1,600萬元求售，呎價6,953元。

本港加息後，二手樓價跌勢加快，多個私人屋苑的成交呎價跌穿1萬元關口，更由二、三線屋苑蔓延至鐵路上蓋物業。綜合市場消息，單計11月，最少有19個屋苑的成交呎價失守1萬元，屯門成重災區。

日出康城呎價月內三度失守1萬元

中原地產區域營業董事鄺家進表示，近期不少業主減價沽貨，成交價一浪低於一浪。屯門美樂花園新近錄得本月首宗成交，該1座低層F室，實用面積591平方呎，兩房改三房間隔，最初開價500萬元，新近以465萬元沽出，減價35萬元或7%，呎價7,868元，成交價及呎價均創屋苑兩年半新低。

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋暫定在12月11日通車，惟毗鄰大橋的日出康城站，多個屋苑呎價相繼失守1萬元。日出康城11月暫錄得約14宗成交，其中3宗呎價不足1萬元，最新一宗為領峯6座低層LA室，實用面積987平方呎，原開價1,300萬元，直至近日減至952萬元沽出，呎價僅9,645元，平過居屋。

受加息及股市影響，樓市交投淡靜，11月至今荃灣只錄得約17宗二手成交，較上月同期少逾四成，其中荃灣中心、麗城花園及海濱花園，呎價先後失守1萬元，當中，海濱花園呎價更重現「7字頭」。