葵涌荔崗街商住地皮收9份標書　中信泰富、會德豐競投

葵涌荔崗街商住地皮於今日（11）中午截標，其最新估值亦較兩個月前公布招標時，回落超過20%，最新估值下限低至約9億元，每呎樓面地價料約4,000元起。地政總署公布，該地皮共接獲9份標書。入標財團包括會德豐地產、信置（0083）、中信泰富、嘉華國際（0173）、漢國置業（0160）。

綜合市場最新資訊，上述地皮估值介乎約9億至20億元，每呎樓面地價料約4,000至8,000元。參考地皮在9月份公布推出招標時，當時市場的估值介乎約15億至25億元，即每呎樓面地價約6,000至10,000元，反映市場人士已大幅調低地皮估值約20%至33%。

嘉華尹紫薇：出價屬「可以接受的價錢」

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，上述地皮享有開揚景觀，適合興建符合剛性需求的住宅屋苑，又形容集團出價屬「可以接受的價錢」。

位處半山 往鐵路站需小巴接駁

今日截標的地皮為葵涌荔崗街葵涌市地段第515號用地，位於葵涌半山的荔崗街，鄰近夾屋浩景臺，位處半山，前往港鐵荔景站需小巴接駁，車程約5至7分鐘。而項目未來落成後，料住宅單位可望開揚山景，少部份單位望昂船洲及貨櫃碼頭一帶海景，惟部分單位景觀或受浩景臺及紀律部隊宿舍阻擋。

地盤面積約41,764平方呎，最高可建總樓面約250,590平方呎。地皮作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。按賣地條款，項目需興建配套設施，包括公共交通總站、展能中心和嚴重弱智人士宿舍，料會反映在入標價上。