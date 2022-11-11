羅守輝1.2億沽登打士廣場三層樓上舖　一個月內四度沽貨套現3億

投資老手近月頻頻沽貨。資深投資者羅守輝新近以約1.2億元沽出旺角登打士廣場三層樓上舖，羅氏在過去一個月內已四度沽貨，套現逾3.2億元。

市場消息指出，上述成交個案為旺角登打士街43號登打士廣場1樓至3樓全層，面積合共約9,072平方呎，成交價約1.2億元，呎價約1.3萬元。據悉，羅守輝早於2004年以4,000萬元買入該物業，是次易手帳面升值2倍。

新買家享租金回報5.4厘

該物業現時每月租金收入約54.3萬元，新買家享回報率逾5.4厘，而在2024年及2025年該物業的租金將進一步升至60.8萬及62.8萬元。

旺角登打士廣場。（賴南秋攝）

近月連環沽北角、紅磡舖位及旺角乙廈

此外，羅守輝過去一個月亦有沽貨行動，如以約5,300萬元沽出北角和富道96至106號地下1號舖及閣樓，較2017年買入價5,180萬元，帳面升值2.3%。該舖位面積共約4,523平方呎，現由火鍋店以每月16萬元租用，回報率約3.6厘。

而另外兩宗個案則包括紅磡馬頭圍道巨舖，面積合共23489平方呎，以約9,800萬元沽出；旺角凱途發展大廈兩層乙廈樓面則以5,146萬元沽出，每層面積各約3,100平方呎，持貨5年帳面虧損310萬元。