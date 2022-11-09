灣仔街舖淪銀主盤1600萬易手　不足十年大幅貶值52%

零售市道未見改善，舖價大「縮水」，灣仔菲林明道一個銀主地舖近日以1,600萬元沽出，較九年前買入價3,350萬元，大幅貶值52%。舖位新買家為金融機構，預計買入舖位自用。

新買家為金融機構 入市買舖自用

市場消息指，上述蝕讓物業為灣仔菲林明道7號好發商業大廈地下G4號舖連入則閣2及3號，地舖面積201平方呎，設有入則閣樓約407平方呎，總面積約608平方呎，已交吉。舖位兩年前由銀主推出放盤，初時叫價2,080萬元，惟一直未獲承接，直至近日舖位以1,600萬元沽出，呎價約2.6萬元。

原業主於2013年2月以3,350萬元買入上述舖位，以是次賣出價計，舖位帳面貶值1,750萬或52%。參考舖位再對一次易手為2009年12月，當時作價為1,528萬元，即最新成交價1,600萬元，已接近回到2009年的水平。

灣仔區近年屢錄舖價「腰斬」個案

事實上，近年灣仔區屢錄街舖蝕讓個案，其中，損手最勁一宗為灣仔堅彌地街3號置樂台地下4號，建築面積約290平方呎，在今年2月份550萬元易手，較原業主2012年11月買入價1,330萬元，帳面蝕讓780萬元，舖位大幅貶值58%。

另一宗舖位大幅蝕讓個案為2019年8月，有灣仔駱克道271號揭陽大廈地下8號舖，實用面積僅約20平呎，以398萬元成交，較2013年購入價910萬元，帳面勁蝕512萬或56%。