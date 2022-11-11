長沙灣道兩相連地盤申重建29層商廈　低層外牆加裝垂直綠化

第一集團旗下位於長沙灣道的兩個相連重建地盤，最新向城規會申請重建兩幢樓高29層的商廈，總樓面合共約31.2萬平方呎。

據城規資料，其中一宗申請為長沙灣道916至922號，原為天麗工業大廈，地盤面積約9,600平方呎，擬申請輕微放寬地積比率由12倍至14.4倍發展，總樓面面積不多於13.92萬平方呎，其高度不超過主水平基準以上130米。當中包括地下和1層地庫停車場，並提供72個停車位。

另一地盤是毗連的長沙灣道924至926號，原為利洋中心，該地盤面積約1.2萬平方呎，同樣申請輕微放寬地積比率由12倍至14.4倍， 總樓面面積不多於17.28萬平方呎，其高度同樣不超過主水平基準以上130米。當中包括地下和1層地庫停車場，並提供87個停車位。

申請人：大廈外牆加裝垂直綠化

申請人表示，上述兩宗申請符合政府活化工廈的政策，同時可善用現時尚未盡用的工業土地資源，同時符合「其他指定用途」 註明「商貿」地帶的規劃意向，料可提供的新辦公室樓面，可支援及加快長沙灣工商貿區的轉型。

此外，上述兩宗申請將提供不少優化方案，當中沿著長沙灣道劃設2米寬的「非建築用地」地帶，以擴濶現有行人路，亦在面向長沙灣道的大廈外牆（一樓、部分二樓和三樓）加裝垂直綠化，亦會在同在地面「非建築用地」地帶上種植的兩棵樹，以優化街道景觀。