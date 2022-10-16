巿建局盛德街項目試行「預先批地」　日後或擴展至大型重建項目

市區重建局行政總監韋志成今日（16日）發表網誌指，為壓縮處理批地申請的工作流程，加快重建，局方正研究日後推行較大型的重建項目時，試行應用「預先批地」，即當項目內剩下較少並已有搬遷安排的佔用人，便會因應招標計劃，提早向政府申請預先批出地契文件，對已平整的範圍提早施工，減少整個地盤因少數樓宇有待清場而閒置的時間。

韋志成表示，「預先批地」將會以九龍城盛德街公務員建屋合作社作試點，並會檢視執行情況，考慮在日後推行至九龍城、深水埗、油旺區的大型重建項目。

韋志成指，市建局在去年6月改變以往「先清場、後招標」的程序，於大角咀橡樹街項目試行「預先招標」模式，在清場的較後階段便籌備展開項目招標的工作，項目因而提早了約一年時間完成招標，覓得合作發展商提早接手項目，預早進行項目的詳細設計和擬備相關圖則，提交予政府部門審批。

「預先批地」即是在未完全清場下，可提早申請地契文件及提早進行局部施工。

不過，縱然項目採用了「預先招標」，若項目內仍有少數未能按時遷出的個案，市建局在完成招標後亦不能為有關地盤提交批地申請，相關工程也不能展開，未算完全達致加快施工的目標。尤其在涉及較大規模的項目，要待完全清場才能批地的做法，將令地盤範圍內大部份已經清場和平整的土地，因等待批出地契而需要閒置，以致建造地庫、地基以及鋪設基建設施等一連串複雜的工程，都需要順延，拖慢重建項目的進度。

盛德街項目試行「預先批地」

故此，韋志成表示，研究在日後推行較大型的重建項目時試行應用「預先批地」的概念，即視乎清場進度，當項目內只剩為數甚少並已有搬遷安排的佔用人，清場的複雜性較低時，便會因應招標計劃，提早向政府申請預先批出一份具附帶條款的地契文件。

獲批的地契與一般地契同樣會涵蓋項目的准許發展參數和一般土地管理條款，亦會同時列出附帶條款，註明市建局需要繼續履行協助佔用人遷出的責任，並承擔一切所需的支出。

韋志成指，「預先批地」下市建局和合作發展商可以因應清場進度，靈活調整施工安排，包括為仍有佔用人居住的樓宇，做好保護措施；對已平整的範圍提早施工，令整個建造工序提前展開，縮短等候時間。他續指，亦正因為清場的責任和承擔範圍在相關地契條款內清晰列明，將有助消除發展商考慮出價時，因項目仍未完全清場此因素而引致的額外風險，影響標書的競爭力。

盛德街／馬頭涌道項目地盤總面積5,160平方米，重建後可提供640伙。（資料圖片/梁鵬威攝）

有助資金提早「回籠」 補充儲備

局方和政府正就「預先批地」制定相關的執行框架，包括審批地契條款、仍被佔用樓宇的管理安排、佔用人的處理等工作範疇作仔細研究，並揀選九龍城盛德街項目作為「預先批地」的試點。

盛德街項目涉及30幢樓宇，目前只有3幢樓宇內仍有少數佔用人居住，可以分階段為已清場和平整的土地，開始建築工程，減少整個地盤因為少數樓宇有待清場而閒置的時間，提升效率。

韋志成指，未來數年，市建局尚有多個大型項目踏入收購期，透過「預先批地」，局方不需要待整個項目完成清場，已能獲地政總署提早批出項目的地契，繼而推出招標，有助資金提早「回籠」，補充財政儲備，以應付龐大的收購支出。