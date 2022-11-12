大網仔綠化地被佔用12年　佔用人與業主達成共識　擬改劃7幢洋房

據城規會資料，有個別人士就西貢大網仔一幅綠化地皮，申請興建7座低密度住宅，平均每座住宅1,535平方呎。值得留意，上述發展方案申請人並非地皮登記業主，又指出申請人已佔用該幅土地超過12年，登記業主在法理上無法收回土地，因此與申請人達成協議及共識，一同申請發展項目。

資料顯示，上述住宅發展所在位置為西貢大網仔丈量約份第 256約地段第36號A分段、B分段及餘段，鄰近區內早禾居、嘉翠苑及THE CAPRI等低密度屋苑。該幅地皮現為綠化地帶，目前是以鐵板及一些臨時搭建物料用作農住構築物，範圍內種植有機疏菜及園林樹木花，戶外則設有仿古石頭擺品。

名為「北斗七星花園」 總樓面逾1.07萬呎

地盤面積約21,485平方呎，擬改劃為「住宅（丙類）1」地帶，以地積比率0.5倍興建7座樓高3層的低密度住宅，屋苑名字為「北斗七星花園」。落成後總樓面面積約10,743平方呎，平均每伙面積約1,535平方呎，每伙亦設有環保大露台，面積約237至267平方呎。

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地皮擬土地儲備 惟登記業主長期沒有監管

資料顯示，潘姓申請人指出，上述地段目前登記業主是Key Fortune Development Ltd.，於2003年購入地皮，據了解本來用作土地開發儲備，但因長期沒有監管而被申請人一直佔用超過12年，故登記業主在法理上已無法把該土地收回。

惟登記業主在近期和申請人達成協議及共識，由申請人以協商的金額來給予業主日後補償，故業主也樂意並同意召開公司董事會議後，以書面授權予申請人可以全權向政府及有關部門按照申請人的需要，向政府包括城市規劃委員會申請土地更改用途。

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擬議屋苑並非作出售賺錢

申請人又指出，自己並非大型大型地產發展商，因有條件擁有上述土地，希望建立家族小區，讓每個子女都有一座理想的住宅。又指擬議的小屋苑並非用作出售來賺錢。

屋苑以北斗七星作整體規劃

此外，申請人表示，由於對華夏風水及天象有濃厚研究興趣，因此屋苑以北斗七星作整體規劃。又指北斗七星可以在春夏秋冬指著不同方位來給世人指引，又希望擬議的北斗七星花園，能給子女後人一個正面及有意義的人生指引。