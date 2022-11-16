投資者睇淡套現　383萬沽映日灣開放式　半年累劈逾兩球｜多圖

二手市場疲弱，市場再錄半新盤蝕讓個案。 荃灣映日灣有業主睇淡後市，趁三年額外印花稅（SSD）期限「鬆綁」，即以383萬元沽出一伙中層靚裝開放式單位，放盤逾半年，累劈217萬元或36%。

中原地產高級資深區域營業董事程尚傑表示，是次成交為映日灣3座中層C室，實用面積219平方呎，屬開放式間隔，有企理裝修。單位新近以383萬元沽出，呎價17,489元。據知，單位原來用作投資收租，月租約1.2萬元，惟因睇淡後市決定套現離場。

↓↓映日灣成交單位直撃↓↓

原業主買入價387萬 作收租用途

單位最初在今年4月以600萬元叫價放盤，叫價略為進取。及後兩次下調叫價約180萬元或30%至420萬元，始獲上車客洽購。最終經雙方議價後， 業主同意再減價至383萬元沽出。換言之，單位放盤逾半年，累劈217萬元或36%。

參考同類型成交單位，實用面積219平方呎、開放式間隔。 對上一宗為本月10日，涉及單位為2座中層C室以415萬沽出。

據悉，原業主於2019年8月以約387萬元一手買入單位，持貨三年，是次轉手帳面蝕讓4萬元， 單位期內輕微貶值1%。 由於單位曾用作收租用，料租金可抵銷蝕幅。