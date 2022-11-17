上月全港186宗蝕錢賣樓　日均6宗　佔比11.6%創十三載新高

樓市向下行，二手市場日日出現劈價、蝕錢賣樓個案。據利嘉閣地產綜合土地註冊處資料，今年10月份全港1,607宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,409宗，佔比87.7%，較前月再跌1.4個百分點，連跌六個月，並創2009年10月以來逾十三年的新低。



而今年以來，轉手獲利比率已較去年底的96.2%累跌8.5個百分點，為自2008年金融海嘯後最急及最長的跌浪。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，持續加息進一步打擊業主沽貨心態，減價情況處處，蝕讓個案增多，導致私手獲利比率繼續向下尋底。



九龍區近89%物業轉手獲利

按物業區域劃分，10月份九龍區表現最佳，以88.9%之數壓過港島，成為獲利成功比率最高的分區，且按月升1個百分點；其次為港島區，報88.2%，惟按月跌1.5個百分點；至於新界區較落後，只錄得87.0%，且按月大跌2.5個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中價樓組別，獲利比率維持最高，錄得92.6%，按月升0.2個百分點，涉及宗數224宗；至於樓價1,200萬元以上組別，月內獲利比率也達90.2%，按月大增7個百分點，表現勝過整體大市。

數據又顯示，今年10月份每宗私樓轉手個案平均賺幅達57.3%，按月回升3.9個百分點，為連跌四個月後反彈，創近三個月高位。10月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私樓買賣比例為39.1%，按月跌0.3個百分點，共錄628宗。

上月平均一日6宗蝕錢賣樓

至於帳面錄得虧損者增至186宗，平均一日6宗，佔比按月升至11.6%，為自2009年10月以來、逾十三年的按月新高，並為期內首度突破一成水平；而平手的個案則有12宗，佔比回落至0.7%。

上月10個獲利登記最多的屋苑，當中達百分百獲利者只有3個，而每宗平均賺幅則介乎17.4%至最多的104.7%不等。當中，馬鞍山新港城成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達近1.05倍。

11月上半月損手比率擴大至18.4%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，11月初美國再度大幅加息四分三厘，而本港年內第二度加息，且加幅擴大至四分一厘，加上當時股市持續受壓，故割價沽樓者持續增加，導致11月截至15日止的上半月，二手私樓轉手獲利比率進一步回落至80.1%的水平。

當中，損手的比例更大增至18.4%，直逼兩成。不過，上周末段，市場陸續釋放出利好消息，包括內地放寬防疫措施、美國通脹放緩、股市連日顯著反彈，均有助改善經濟及樓市氣氛，有望紓緩早前較急的跌勢，但預期較顯著的利好反映，要在12月份的登記數才能出現。