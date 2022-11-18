5財團未入圍裕民坊重建項目　市建局：需表明發展經驗、財政能力

市建局於本周三（16日）公布就觀塘市中心第四及第五發展區項目，邀請19家發展商及財團入標競投，意味有5家早前遞交意向書的發展商未能入圍。市建局回覆《香港01》表示，於8月份招收意向書時，列明有意參與發展商，需要提交資料表明其發展經驗和財政能力，以確保中標發展商能夠完成項目。此外，日前市場流出相關招標條款，指是次項目規定競投發展商資產淨值或市值需不少於251億元。



市建局回覆表示，在今年8月就觀塘市中心第四及第五發展區項目，邀請有興趣參與的發展商及財團提交合作發展意向書，當中列明有意參與合作發展本項目的發展商及財團，需要提交資料，表明其發展經驗和財政能力符合市建局訂定的合作發展要求和條件。

局方又指出，這項安排是確保合作發展商中標後有足夠經驗和財政資源完成有關發展項目，市建局以往為其他發展項目招標時，亦有加入類似的安排。

確保有足夠經驗、財政資源完成項目

歷時逾二十年時間的觀塘市中心項目，為市建局歷來規模最大的單一重建項目。該項目於今年8月推出招收意向書，在9月份共接獲24份意向書。而在11月中市建局公布，邀請19家發展商及財團入標競投，意味有5家發展商未能入標。

競投財團市值須不少於251億

而近日有市場消息流出，市建局就是次觀塘市中心第四及第五發展區項目，為有意競投的發展商設入標資格，除了規定競投財團需要符合合資格的建築經驗外，其資產淨值或市值需不少於251億元。

此外，市場消息亦流出項目部分招標條款。據悉，項目落成後，市建局將會保留約11萬平方呎的寫字樓樓面，以及50個寫字樓車位。市建局回覆表示，標書的條款內容及項目完成後，市建局在項目內所持的樓面面積分配，屬於商業資料，市建局不會透露。