觀塘大業街工廈申重建銀座式商廈　三成樓層作零售食肆

九龍東有全層工廈申請重建為銀座式商廈。在去年9月份以1.9億元沽出的觀塘大業街25號高良工業大廈，新業主近日向城規會遞交重建方案，擬放寬地積比率及高度限制以作一幢樓高28層的商廈，當中有9層樓面將會用作零售、食肆、服務行業用途。

上述觀塘大業街25號高良工業大廈，距離港鐵牛頭角站約400米，同時鄰近區內甲廈海濱匯及One Bay East。該地盤面積約4,165平方呎，擬以地積比率14.4倍重建一幢樓高28層的商廈，落成後總樓面約59,977平方呎。

原由理想集團持有大部分業權 去年1.9億沽

據重建方案資料，該廈基座及高層位置，如1樓、4樓至9樓、24樓至25樓將會用作零售及食肆用途，涉及9層樓面，即佔全幢大廈約三成樓層；至於10樓至23樓、26樓至27樓則會用作寫字樓用途。申請人認為，上述發展方案與規劃意向、政府政策及地區轉型發展方向一致。

資料顯示，觀塘大業街25號高良工業大廈的66%業權原由理想集團持有，但該集團在去年7月份牽頭聯合標售全幢工廈，叫價2.1億元。最終大廈在同年9月以1.9億元沽出，每呎樓面地價3,167元。