3組客爭到凌晨方休！　荃灣映日灣3房勁劈320萬　業主帳蝕一成

荃灣映日灣三房套海景戶劈價320萬元，即吸引3客搶購，競價至凌晨！中原地產高級資深分區營業經理陳文杰表示，樓價跌幅顯著，近期有不少買家回流市場尋寶，筍盤更現「多客搶盤」情況。



他指，新近成交有荃灣映日灣1座低層B室成交，實用面積643平方呎，三房套房連儲物房間隔，享汀九方向海景，景致開揚，業主因急於套現，今年8月「辣招」鬆綁隨即以1,420萬元放盤。

至近日業主一口氣大劈320萬至1,100萬元放售，由於此叫價比上月同類單位造價1,333萬元有很大折讓，故減價後睇樓量急增，昨日更獲3組準買家同時洽購，競價至凌晨，終以1,068萬元易手，成交呎價16,610元，即短短四個月累減352萬元或25%。

荃灣映日灣楊屋道88號，入伙僅約兩年多。

陳文杰指，買家為區內換樓客，鍾情映日灣樓齡新，心儀海景單位多時，見上址樓價吸引，睇樓後即日議價入市。原業主則於2019年9月以1,181.4萬元一手買入單位，持貨三年多，現帳面蝕113.4萬元，單位貶值9.6%。

投資者睇淡套現 383萬沽映日灣開放式

值得一提， 荃灣映日灣日前也有業主睇淡後市，趁三年額外印花稅（SSD）期限「鬆綁」即以383萬元沽出一伙中層開放式單位，放盤逾半年累劈217萬元或36%。

該映日灣3座中層C室，實用面積219平方呎，屬開放式間隔，有企理裝修。以383萬元沽出，呎價17,489元。據知，單位原來用作投資收租，月租約1.2萬元，惟因睇淡後市決定套現離場。