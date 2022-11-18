「紅衣女郎」凶宅同層遭撻訂 買家簽約翌日縮沙　一周內再售出

大型藍籌屋苑沙田第一城本周初錄得一宗凶宅同層單位，以350萬元沽出的低市價25%個案，不過買家在簽下臨時買賣合約及繳付細訂金後，才得悉同層其他單位曾發生事故，最終選擇撻訂離場，損失約10萬元。而相隔不足一周，該單位再獲外區投資者以相同價格350萬元承接。

上述成交單位為沙田第一城3座中層戶，實用面積327平方呎，屬兩房戶間隔，裝潢簡潔，本月較早前曾獲一名用家以350萬元買入，較銀行估價低約「一球」。

簽臨約、繳付細訂後始知同層發生事故

不過，據悉該名自用買家簽下臨約及繳付細訂後，才得悉同層其他單位曾發生事故，因而在翌日選擇撻訂。有代理指，簽訂臨時買賣合約時，買家一般會支付樓價3至5%作為細訂金，以此推算，估計該名自用買家損失約10.5萬至17.5萬元。

↓↓沙田第一城3座中層戶放盤相片↓↓

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同層涉紅衣女郎跳樓輕生事故

而業主在沒收訂金後再次放售單位，不足一周迅即獲一外區投資客洽購，最終以同價350萬元賣出，呎價約10,703元。資料顯示，原業主於2009年以145萬元購入物業，持貨逾13年，帳面獲利205萬元，期內物業升值逾1.4倍。

據了解，上址同層另一個單位，多年前有女子身穿紅衣跳樓輕生，影響同層其他單位亦不能在銀行網上系統進行估價。參考同類型的正常樓層單位，現時造價約460萬至470萬元，反映上址低市價約25%。

凶宅因素影響估價、銀行按揭 代理：盡量向買家披露

據區內代理表示，有關單位是否凶宅或曾經發生死亡事件，並非《地產代理條例》規定下地產代理必須提供的訂明物業資料。

不過地產代理在處理凶宅或凶宅同層的物業買賣時，由於相關事件會影響估價及承做銀行按揭，因此大部分地產代理公司也會設下指引，盡量向買家披露所有已得悉的資料。而大型代理行由於盤源較多，通常擁有較齊全的屋苑凶宅資料，但規模較細的代理行或未必掌握全面資訊。