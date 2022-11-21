莫華倫家族成員968萬沽柴灣工業城　十年帳賺54%

著名男高音歌唱家莫華倫，其家族成員近年頻頻在市場沽貨，最新賣出柴灣工業城一個中層單位，成交價968萬元，較十年前買入價帳面升值約54%。

資料顯示，上述最新成交為柴灣工業城2期16樓4室，面積約1,771平方呎，成交價968萬元，呎價5,466元。該單位由辦事易有限公司（EASY OFFICE LIMITED）持有，其公司董事包括莫綺文，莫綺文即為莫華倫家族成員。上述單位早於2012年10月買入，當時購入價628萬元，是次易手帳面升值340萬元。

莫華倫家族近年屢沽貨 套現逾2600萬

翻查資料，莫華倫家族近年頻頻沽貨，如2020年在4月及6月分別以868萬及770萬元沽出堅尼地城單幢盤加多近山兩個單位，套現共約1,751萬元。合計過去兩年半三次沽貨，共套現約2,606萬元。

柴灣工業城不乏多名演藝界業主

柴灣工業城向來吸引不少演藝界人士入市，其中，最有名氣為演藝界「樓王」任達華，在2021年5月以988萬元買入該工廈2座6樓11室；而歌手張敬軒則在2020年11月斥資合共2,750萬元購入柴灣工業城4樓8室、9室、10室及11室一藍子單位，合共涉5,323平方呎，成交呎價約5,166元。