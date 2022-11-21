擺花街部份舊樓業權升至100%　土審處：可繼續強拍未齊業權部分

由財團進行併購的中環擺花街11至13號及15至17號兩幢舊樓，合共四個地段，在2020年向土地審裁處申請強拍。不過由於三個地段的所持業權已升至100%，餘下一個地段的業權僅佔75%，被質疑不合資格就該餘下地段進行強拍。最終土地審裁處駁回擁有全數業權、毋須進行強拍的兩個地段，並指申請人可繼續就未完成收購的舊樓申請強拍。

三個地段業權升至100%

上述強拍於2020年時進行申請，涉及中環擺花街11至13號及15至17號兩幢不相連舊樓，合共四個地段，其中擺花街11至13號為一幢共用樓梯的舊樓；而擺花街15至17號則為另一幢共用樓梯的舊樓，而每幢舊樓涉及兩個地段。當時項目估值逾4.09億元。

在正式申請強拍程序後，申請人進一步收到餘下業權人的意向，令到其中三個地段（擺花街13號、15號及17號）的業權份數上升至100%，不過餘下一個地段（擺花街11號）的業權仍只達75%。

擺花街11至13號及15至17號兩幢不相連舊樓早前申請強拍，不過其中一幢（兩個地段）被駁回。（網上圖片）

餘下地段業權僅75% 未符強拍要求

因此，餘下未被完全收購的地段（擺花街11號）業權人質疑，申請人沒有權利就該地段獨立進行強拍，認為強拍申請需要撤回。

最終土地審裁處駁回兩個地段（擺花街15號及17號）的強拍申請。主要由於申請人已持有兩個地段的100%業權，毋須進行強拍。此外，土地審裁處又指，申請人可繼續就另外兩個未完成收購的地段（擺花街11至13號），繼續申請強拍。