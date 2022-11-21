灣仔舊樓獲批強拍　底價3億　恒地收購價三年下調30%

大型發展商積極透過收購舊樓增加土地儲備。由恒地（0012）收購的灣仔活道19至21號及永祥街22至30號舊樓，新近獲土地審裁處批出強拍令，底價為3億元。值得留意，恒地過去三年一直就大廈地舖提出收購，惟未能成功，其收購價亦較三年前大幅回落達30%。



上述項目地盤面積約2,208平方呎，現為一幢樓高六層、於1961年落成的的商住舊樓，地下涉及7個商舖，樓上則設有10伙住宅單位。恒地在2019年10月份申請強拍時，擁有上述項目業權約82.75%，當時資料顯示全幢物業估值約2.15億元。

個別舖位收購價大幅縮水千萬

發展商在過去三年曾就項目的地下2號舖、4號舖及1樓B室提出三次收購，不過，其中兩個舖位在2022年2月份的最後出價，均較2019年9月份最初出價低約23.5%至30.7%。如地下2號舖，最初收購價約3,371.9萬元，直至今年2月份已降至2,336.1萬元，「縮水」超過1,000萬元。

據發展商年報資料，上述項目擬與鄰近地盤一併發展，即橫跨活道13至21號及永祥街22至30號地盤，地盤面積增至6,392平方呎，預計總樓面約70,790平方呎。