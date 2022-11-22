灣仔皇后大道東迷你地舖1288萬沽　呎價逾10萬　近兩年新高

近年灣仔區地舖頻頻錄得蝕讓，不過，區內皇后大道東對合和中心二期一個迷你地舖，新近以約1,288萬元沽出，建築面積呎價高達10.73萬元，為近兩年區內舖位呎價高位。



原業主旺角中心商場大業主

上述舖位為皇后大道東182號順豐國際大廈地下1號舖，建築面積僅約120平方呎，實用面積約62平方呎。舖位早前叫價2,200萬元，近日以約1,288萬元沽出，累積減價約912萬元或約41%。以最新成交價計算，建築呎價約10.73萬元，實用呎價更高達20.77萬元，屬近年區內舖位呎價高位。

據了解，上述舖位現由蛋卷店以每月約3.25萬元租用，租約期至2023年6月份，新買家料享租金回報約3厘。至於舖位原業主為資深投資者、旺角中心商場大業主余國銓，早於2010年3月以910萬元買入此舖位，持貨十二年，現帳面賺約41.5%。

近年灣仔頻錄街舖蝕讓 最勁蝕58%

翻查過去成交紀錄，近一年灣仔區街舖屢錄貶值個案，如今年2月份區內堅彌地街3號置樂台地下4號舖，建築面積約290平方呎，以550萬元易手，較2012年11月買入價1,330萬元，帳面蝕讓780萬元或58%。

灣仔區一帶近年甚少錄得建築呎價超過10萬元的舖位買賣，上一宗已追溯至2020年12月，區內莊士敦道129至135號地下F室，建築面積約600平方呎，以6,880萬元沽出，呎價約11.46萬元。