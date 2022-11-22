觀塘一籃子工商銀主盤放售　涉額1.58億

市場銀主盤趨增，且蔓延至工商舖市場。原由資深投資者羅珠雄持有的觀塘一籃子工廈物業，淪為銀主盤，由財務公司近日委託中原（工商舖）出售，全部連租約，涉額共約1.58億元，更列明「歡迎準買家大膽還價」。

中原（工商舖）工商部高級區域營業董事劉重興表示，是次放售涉及觀塘4組工廈物業，總值約1.58億元，當中包括鴻圖道60號鴻福工廠大廈地廠，面積約10,702平方呎，叫價約1億元，現時月租約19萬元，租客從事汽車美容，地廠門面闊。至於同廈1樓B室，面積約5,729平方呎，現叫價約2,488萬元，目前由共享工作間以月租約7.5萬元租用。

另一組物業則為偉業街221號美德工業大廈6樓D室，面積約5,497平方呎，叫價約2,600萬元，月租約9萬元，劃分為12個獨立工作室，連獨立洗手間。另成業街16號怡生工業中心G座1樓10室，面積約1,324平方呎，現叫價約698萬元，月租約2萬元。

劉重興續稱，近期市場湧現工商物業銀主盤，而上述一籃子物業，可供一併或個別形式洽購。同時，每個單位均附有租約，回報由2.2厘起至4.1厘。劉重興指，銀主出貨意欲大，故歡迎準買家大膽還價。