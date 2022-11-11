海富中心全層銀主盤1.9億沽　較五年前帳面貶值40%

港島傳統商業區錄得一宗甲廈全層銀主盤大額成交。市場消息指，金鐘海富中心二座中層全層銀主盤，新近以約1.9億元沽出，較2017年買入價3.18億元，帳面貶值1.28億元或約40%。是次成交呎價不足1.8萬元，也創該廈過去年8月來的呎價新低。

據了解，上述銀主盤成交個案為海富中心二座15樓全層，面積約10,627平方呎，新近以約1.9億元沽出，成交呎價僅約17,879元。

原業主為國安國際（0143），於2017年以3.18億元買入物業作為總部，不過該公司早前被停牌，並於今年3月初被清盤，上述物業及後成為銀主盤。以最新成交價計，該物業在過去五年期間帳面貶值約1.28億元，跌幅約40%。

海富中心於港鐵站上蓋，大部分單位面向政府總部及維港海景。（蔡偉南攝）

湯臣集團8月份1.93億購海富中心另一銀主盤

事實上，今年8月份海富中心亦錄得另一宗銀主盤成交個案，該廈二座13樓全層，面積約10,627平方呎，去年9月份淪為銀主盤，由接管人推出放售，當時每呎叫價高達2.9萬元。至今年1月則降價至2.4萬元，最終以1.93億元沽出，成交呎價僅約18,161元。該物業買家為湯臣集團。

海富中心因位於港鐵站上蓋，大部分單位面向政府總部及維港海景，在2017年至2018年寫字樓市道暢旺時成交呎價超過3萬元。