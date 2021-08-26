共享空間｜德事商務進駐友邦金融中心　全港擁11個據點共23萬呎

共享辦公空間集團積極擴充版圖，德事商務中心（The Executive Center）新近承租中環甲廈友邦金融中心 （AIA Central）15樓全層，涉及約1.5萬平方呎。計及上述最新據點，該集團在港已擁有11個辦工空間，總面積超過23.2萬平方呎，其中7個地點設於中環，包括國際金融中心一期以及香港會所大廈辦公空間。

德事：對香港作商業樞紐有信心

德事商務中心港澳台地區董事總經理Nadia Zhu指，集團對香港作為環球商業樞紐的地位非常有信心。集團擁有超過25年營運經驗，旗下每一個辦公空間均提供各類先進的基礎設施，如私人辦公室、商務禮賓部、會議室、共享辦公空間和活動空間等。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務─辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩則表示，混合工作模式將會是未來的大趨勢，靈活性對於未來辦工空間的策略至關重要。

憂香港社會抗議事件拖低估值 傳德事商務股東叫停洽售

德事商務中心為亞洲三大服務式辦公室集團，值得留意，2019年香港社會事件持續多月，令商務及併購活動大受影響。當時有報道指，德事商務中心的股東憂慮香港最新情況拖低公司估值，決定推遲出售公司股權洽售計劃。

租金料較2013年更低7%

據了解，上述15樓全層舊租戶為PAG CONSULTING LIMITED，即私募股權投資基金太盟投資集團，該基金於2013年以152.41萬元承租上述樓面，當時呎租約97元。有市場消息透露，目前上述樓層最新成交呎租超過90元，估計最新月租約141萬元，即較2013年更低約7%。

此外，區內代理指出，除了上述15樓全層，太盟投資集團在2013年同時承租同廈32樓部分單位，不過該批樓面早前亦獲其他租戶承租。