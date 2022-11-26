EIGHT STAR STREET特色戶自製健身室　大平台夠位開Party｜多相

於10月份起入伙、已屆現樓的太古地產（1972）灣仔星街全新樓盤EIGHT STAR STREET，新近開放參觀兩個全新現樓示範單位。一伙原則三房的高層單位，獲重新設計把其中一間房間改為大廳的一部份，令整個大廳更加闊落；而另一伙連平台特色戶，設計師把其中一間房改做健身室，而面積約150平方呎的平台，更足夠讓一家大細開Party。

原則三房改兩房 大廳闊落

EIGHT STAR STREET 全新連裝修示範單位22樓A室，實用面積913平方呎，原則三房間隔，現改為兩房間隔。設計師把其中一間鄰近大廳的房間拆除，把騰出的空間併入大廳，令整個大廳空間更加闊落，長度更達8米；而大廳配備落地玻璃窗，外接露台及工作平台，住戶可望向太古廣場、太古廣場三座方向的城市景觀。

↓↓22樓A室現樓示範單位↓↓

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特色戶平台放小圓枱 房間改做健身室

至於另一個單位2樓C室，為連平台特色戶，實用面積555平方呎，屬兩房一套間隔，另設有192平方呎私人平台，設計師將其中一間房間改做健身室，讓住戶可一邊做運動、一邊外望平台以至周邊城市景觀。

該單位採用開放式廚房設計，直接連接客廳飯櫃，令整個大廳空間充足。至於大廳外接的私人平台也相當闊落，可放置一張容納4個人的小圓枱，而平台接近主人房位置同時設有長形木凳。

↓↓2樓C室連平台特色戶↓↓

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累售約八成單位 套現近6.28億

資料顯示，EIGHT STAR STREET全盤提供37伙，於2020年11月公布樓書，隨後分別以招標及價單形式推售，至今累售約80%單位，套現近6.28億元。而項目的20樓A室，屬三房特色戶，去年6月份招標售出，實用面積913平方呎，成交價4,850萬元，呎價53,122元，為項目成交價及呎價高位。

↓↓EIGHT STAR STREET健身室↓↓