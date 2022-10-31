美資私募基金186萬續租太古廣場　較四年前跌租25%

港島甲級商廈租金繼續回落。太古地產（1972）旗下金鐘甲廈太古廣場一期，新近獲美國私募基金公司以近186萬元續租近2萬呎樓面，為期四年，不過租金水平較4年前下挫約25%。

上述寫字樓物業為太古廣場一期25樓01至08室及12室，在9月28日獲私募基金貝恩投資私募股權（亞洲）（BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY (ASIA), LLC）續租，最新月租為1,858,700元，租約期由2023年4月20日至2027年4月19日，為期四年。該單位總面積約18,968平方呎，即呎租約98元。

四年前月租近248萬

資料顯示，貝恩投資私募股權（亞洲）在2018年起分兩份租約租用上述單位，其中以每月199.61萬元租用25樓01至07室，同時以48.22萬元租用同層08室，月租合共約247.83萬元，即舊呎租為約130.7元。以最新月租計算，新租金水平已較4年前回落約25%。

翻查資料，貝恩資本（Bain Capital）是美國一間私人股權投資公司，早於1984年成立，管理資金約650億美元，涉及私人股權、風險投資資金、上市股權對沖基金和槓桿債務資產管理。